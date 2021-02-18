На Дніпропетровщині влаштували навчання з територіальної оборони [ Редактировать ]
Навчання з територіальної оборони влаштували на Дніпропетровщині. Бійці Збройних сил України спільно з Нацгвардією та Нацполіцією відточували свої навички боротьби з диверсантами.
Які завдання виконували й наскільки успішно? - розкаже Олена Мендалюк, вона побувала на вишколі.
За легендою навчань, нацгвардійці й кінологи тримають оборону на мобільному КПП при в'їзді до військового селища Черкаське. Їхнє завдання не допустити до населеного пункту диверсантів чи провезення боєприпасів. Бійці зупиняють підозрілу автівку.
Дмитро Конопльов, солдат військової частини 3036 Нацгвардії України:
Собака є для тої дії, щоби перевірити машину на криті предмети, а саме запрещенні предмети такі, як оружие, взрывчатка патрони, яких не можна знайти допустим під обшивкою машини, які ми не можемо зірвати, нашкодити машині, бо це приватна собственность.
Це Луч, йому чотирнадцять місяців. Та на бойовому посту собака вже не раз виявляв незаконну зброю. От і цього разу, щось відчув у багажнику. Тож його військові оглядають ретельно. Жарти завершуються, щойно військовий помічає зброю.
Увага зброя! На місце, поклади, руки в гору. На коліна, обличчям до землі.
Водія забирають бійці Нацполіції. А нацгвардійці переходять до іншого завдання - охороняють державну будівлю. Біля селищної ради агресивні мітингувальники прориваються до владних кабінетів. Кидають під ноги бійців петарди.
На тренуваннях усе максимально наближене до реальності. Мітингувальники щосили прориваються повз військовий кордон - але бійці чинять опір. Уже за кілька хвилин агресивних молодиків заводять в автозак.
Михайло Федоров, начальник служби тероборони центрального теруправління Нацгвардії України:
Відпрацювали на відмінно. По-перше, отримали необхідні навички, по-друге, не допустили порушення заходів безпеки і показали оточуючим і громадянам України, що територіальна оборона існує. Сили готові до виконання завдань.
Більше ніж сорок нацгвардійців забезпечили оборону КПП, вгамували мітингувальників і знешкодити диверсійну групу - всього за кілька годин.
по теме
Перші військові навчання за стандартами НАТО розпочалися в Україні. Вишкіл триває на Рівненському полігоні. Як демонстрували свої бойові навички бійці гірської штурмової бригади і яке незвичне обладнання використовували під час маневрів
Не допустити висадження ворожого десанту на острів Зміїний. Таке завдання поставили перед Морською охороною Держприкордонслужби та Військово-морськими силами України
А на Рівненському полігоні для військових влаштували вишкіл за стандартами НАТО. На вправність перевіряли бійців гірсько-штурмової бригади
В Україні знову епідемія мінувань. У Харкові перевіряли три навчальні заклади та адмінбудівлю. А в Києві довелося обмежити роботу метро
У Чернівецькій області дітей переводять на дистанційне навчання. А все тому, що в регіоні - різкий сплеск коронавірусу
Полицейских на место преступления вызвали пожарные. Как оказалось, утром 16 февраля в поселке Глеваха Фастовского района горело помещение почты. Во время тушения пожара спасатели обратили внимание на то, что в одной из комнат находится открытый сейф