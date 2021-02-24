Євробляхери проти парламенту. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила чергове "останнє доступне" розмитнення авто на єврономерах. Хоча ще кілька років тому в парламенті божилися - більше жодних поблажок. Чому обранці знову йдуть на поступки, і чи вирішить новий законопроєкт давні проблеми, - розкаже Ксенія Барвіненко.

"Доступне розмитнення" багаторічна мантра євробляхерів. Їх не влаштовували тарифи, терміни та штрафи. Остаточно розібратися зі схемою спробували 2018: запровадили формулу податку, який залежав від ціни авто, віку та об'єму двигуна. Що старша і потужніша, то дорожча.

Часто виходило, що розмитнення коштувало дорожче, аніж сама машина. Тож чимало євробляхерів вирішили зачекати. Не допомогли не батіг ні пряник - ні знижки, ні штрафи. Які до речі теж п'ять разів відкладали. І зараз депутати знову пішли на поступки.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Ми даємо можливість розмитнити автівки тим, які ввезли до нового року, за формулою яка визначена законом, але сума платежу не буде перевищувати тисячу євро.

Та євробляхери готують поправки до законопроєкту.

Іван Козачук, адвокат ГО "Авто Євро Сила":

Правки щодо пільг для УБД, для осіб з інвалідністю, для багатодітних дітей, це супер місія для нас, щоб саме ці правки були проголосовані 100% правка, щоб прибрати взагалі вимоги екостандарту.

Та чи потраплять ці пропозиції в закон - питання відкрите. Бо депутатів такий стан речей не влаштовує.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Верховна Рада вже кілька раз йшла на поступки даючи можливість за мінімальними ставками розмитнити сплатити податки.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Цей закон не відповідає першому питанню - справедливості.

А от експерти кажуть: обранці самі винні в цьому, бо щоразу йшли на поводу в протестувальників.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Це чергове відтермінування проблеми, тому що не усувається шпарина в законі, через яку заїжджають ці машини.Це показує, що влада не спроможна вирішувати питання по суті, робити стратегічні рішення, вона точково кидає кістки, щоб знімати протестні настрої.

А проблему євробляхами вирішувати треба. Та підходити до неї варто комплексно:

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Встановити щорічний податок екологічний, в залежності від того наскільки машина є за бруднючою, наскільки машина є екологічною, а при імпорті податки знизити. Тому що імпортні податки можуть бути високими в теорії оподаткування, якщо є власний виробник в країні, тоді дійсно імпорт можна встановлювати загороджувальні податкові навантаження і мита

До того ж треба латати законодавчі шпарини, аби запобігати напівлегальному ввезенню авто, а не боротися з його наслідками.