Ученые из американского Института Лундквиста вместе с коллегами из Китая протестировали соединение, которое можно использовать в качестве негормонального мужского орального контрацептива. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые изучали свойства соединения триптонид, которое выделили из растения Tripterygium Wilfordii - виноградной лозы, широко используемой в традиционной китайской медицине.

Эксперименты на мышах и макаках показали, что однократные ежедневные дозы триптонида приводят к деформации и обездвиживанию сперматозоидов спустя несколько недель после начала приема. Способность воспроизводить потомство возвращалось к подопытным спустя 4-6 недель после прекращения приема препарата.

Ученые пришли к выводу, что триптонид влияет на формирование сперматозоидов на последних этапах, приводя к дефектам и нарушению моторики.

Медики обратили внимание на триптонид еще в 1990-х годах, когда выяснилось, что у мужчин, использовавших Tripterygium Wilfordii в лечебных целях, пропадала фертильность. С тех пор он изучается как возможный компонент противозачаточных таблеток для мужчин.

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