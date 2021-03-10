Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заразился коронавирусом. Он написал в Facebook, что находится на самоизоляции и надеется в скором времени вернуться к работе.

Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизнь.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 6 377 новых случаев коронавирусной инфекции, 219 человек умерли. При этом за последние 24 часа было принято решение о госпитализации 1904 человек. Впервые с 21 января в Украине зафиксировали более 200 летальных случаев за одни сутки.

С 24 февраля в Украине проходит иммунизация населения против COVID-19 индийской вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией Oxford/AstraZeneca, которую по лицензии производит Институт сывороток Индии (Serum Institute of India).

По состоянию на утро 10 марта в Украине вакцинировали 23 510 человек. Власти на местах сообщают, что отказываются прививаться даже медики.