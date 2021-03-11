Мобільні бригади вакцинують жителів щодня [ Редактировать ]
В Україні проти COVID-19 щепили вже майже 30 тисяч людей. Переважно, це медики, залучені до роботи з хворими на коронавірус. Мобільні бригади працюють щодня. Навантаження у них шалене, адже кожна має за добу вакцинувати майже сотню пацієнтів. Докладніше - Станіслав Кухарчук.
У Канівській поліклініці сьогодні аншлаг. Сюди приїхала черкаська мобільна бригада робити щеплення. Насамперед медикам. Фельдшер швидкої Інна Москаленко - перша в черзі. Дівчина помітно нервує, але вакцинацію вважає правильним кроком.
Інна Москаленко, фельдшерка швидкої допомоги:
Кожен медпрацівник повинен вакцинуватись, кожен я вважаю. Якщо є сумніви, значить треба міняти професію - це моя точка зору така.
Доки пацієнти ознайомлюються з інформаційним листом про вакцину та її можливі побічні дії у маніпуляційній кипить робота. Потрібно підготувати місце для проведення щеплення, одягти спецкостюм, під'єднати до мережі комп'ютер, адже кожного вакцинованого відразу вносять до бази даних. Крім того, лікарі мають звірити список - людей сьогодні чимало.
А скільки на швидкій допомозі, 20 чоловік …і 30 чоловік на лікарню - 50 осіб.
Пацієнтам вводять ту саму вакцину "Ковішилд". На відміну від підготовки - сам процес щеплення триває лише кілька секунд.
Черкаська мобільна бригада одна із шести, які працюють в області. Тільки минулого тижня медики пройшли навчання і вже з п'ятниці взялися до роботи. Працюють щодня. Щоправда, яку зарплату за цю роботу отримають і досі не знають.
Любов Грибченко, головна медична сестра Черкаської міської консультативно-діагностичної поліклініки:
Сьогодні у нас Канів, на наступному ми закінчуємо тут, їдемо в кардіодиспансер в Черкасах, потім в поліклініку МВД. У нас дуже час навантажений, по зарплаті не знаємо, сміється.
Урядовці обіцяли - перший місяць вакцинації на кожну бригаду перерахують вісім тисяч гривень, ця сума має піти на забезпечення роботи і витратні матеріали. З наступного місяця Національна служба здоров'я, уклавши угоду з медзакладом, до якого належить бригада, виплачуватиме по 25 гривень за перший етап вакцинації. І 60 за друге щеплення.
До цієї суми входитиме не тільки оплата роботи медиків, а й покриття поточних витрат. У поліклініках побоюються, що цієї суми навряд чи вистачить на всі потреби.
Владислав Свириденко, директор Черкаської міської консультативно-діагностичної поліклініки:
Заощадити не получиться тому, що нам вже довелось витратити більш ніж 8 тисяч гривень для забезпечення. У нас були сумки термоконтейнери, але ми придбали ліцензовані німецький медичний термоконтейнер для перевезення вакцини і вони коштували, ці дві сумки, більше ніж 8 тисяч гривень.
Та за зарплату медикам мобільних бригад непокоїтися не варто. Попри зміну діяльності, їхній щомісячний посадовий оклад залишиться, а за вакцинацію доплачуватимуть премії.
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