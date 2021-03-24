Новий рік лише розпочався, а освітяни Прикарпаття вже без грошей! Заробленого другий місяць не можуть отримати вчителі Долинської міської громади. Державної субвенції, яку виділили катастрофічно не вистачає. Йдеться про майже сімдесят мільйонів гривень. Де шукатимуть гроші? - питали наші кореспонденти.

У Долинському науковому ліцеї-інтернаті з понеділка "дистанційка". Та вчителі кажуть: проводити онлайн-уроки не зможуть! Потрібен інтернет, а сплатити за нього - немає чим. Ще за лютий не отримали повністю зарплати.

Лілія Кондрин, вчителька української мови та літератури Долинського наукового ліцею-інтернату:

Я з кредитної карточки знімаю на сьогоднішній день. Я не маю допомоги від когось отримати.

Без грошей тисяча триста викладачів Долинської громади, кажуть у профспілці. Затримки з виплатами у них від початку року. Педагоги в розпачі, і навіть готові страйкувати.

Марта Чернецька, вчителька історії Долинського наукового ліцею-інтернату:

І дехто із вчителів просто аж руки трусять коли говориш що зарплати не буде. Ви знаєте деколи як до мене підходять як до голови профспілки і питають коли ж буде той аванс, я навіть не знаю що відповісти.

У міській раді Долини пояснюють: заборгованість виникла, бо державна субвенція замала. Щомісяця на зарплати вчителям потрібно понад шістнадцять мільйонів гривень, а держава виділяє лише одинадцять.

Алла Шевченко, заступник міського голови Долини:

Тобто саме щомісячне недофінансування 5 мільйонів. Це є дуже багато. І фінансисти, і попередники депутати семи скликань не пам'ятають такого факту ще від дев'яностих років коли не виплачували зарплату.

У міськраді пояснюють: при нарахуванні обсягу субвенції столичні чиновники не зважили на адмінреформу. До Долини доєднали сільські громади, тож із двадцяти шести шкіл нині лише вісім - міських, решта вісімнадцять - сільських. А це означає, що наповнюваність класів один із головних показників формули нарахування субвенції для них мали зменшити, але його навпаки - збільшили.

Алла Шевченко, заступник міського голови Долини:

Для нашої громади пораховано наповнюваність класів 21 учень, при тому що якби ми були так як минулого року із старим формульним розрахунком у нас повинно бути 17,5.

У Міносвіти парирують: розподіл освітньої субвенції здійснюється за єдиним принципом для всіх місцевих бюджетів. Якщо громада не вкладається у форму, то має або оптимізувати школи, або платити нестачу із власної кишені.

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Олександр Пижов, генеральний директор директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Міністерства освіти і науки України:

Кожна територіальна громада, як засновники закладів середньої освіти має розраховувати, оптимізувати у необхідних випадках закладів освіти, щоб забезпечувати відповідними фінансовими ресурсами зарплати педагогічних працівників. Якщо засновник закладів загальної середньої освіти, в нашому випадку - Долинська територіальна громада вважає за необхідне існування більш ширшої мережі шкіл та більш ширшої кількості працівників, які забезпечують наповненість класу меншу, ніж визначено формулою розподілу освітньої субвенції - вони можуть оплачувати таку працю педагогічних працівників з інших джерел власного бюджету.

Недостачу за лютий - 4 мільйони гривень, міська влада обіцяє покрити. Але на більше, кажуть, грошей немає. Варіант оптимізації шкіл - вони теж вивчали. Для цього їм треба закрити чверть шкіл в ОТГ. Піти на це чиновники не можуть. Бо потрібно буде забезпечити доїзд учнів, але ні автобусів, ні доріг - просто немає. Тому вирішили зменшити вчителям надбавки.

Марта Чернецька, вчителька історії Долинського наукового ліцею-інтернату, голова профспілки працівників освіти:

Обурені вчителі тим, що зараз на даний час говорять що хочуть забрати ці 29 відсотків за престижність. А залишити нам 5, а інші взагалі нічого не залишити. Це буде відсоток від зарплати знятий знову і зарплата зменшиться.

Тож громада буде із Урядом судитися. Кажуть: формулу, за якою Міносвіти розраховувало кошти освітньої субвенції на цей рік - уряд затвердив лише минулого тижня. А це робити необхідно було торік перед ухваленням Державного бюджету.