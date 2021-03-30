Во вторник, 30 марта, в Киеве умер известный украинский продюсер, бывший генеральный продюсер Первого канала и исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. О смерти продюсера сообщили в Facebook друзья и коллеги Александра.

На счету Александра Серого такие проекты, как Алекса, Ассоль, Женя Анишко, Кристина Коц-Готлиб, Поля Франц, Do-ping, Юля Лотоцка, Полина, Man Sound, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма.

На протяжении многих лет Александр был режиссером Международного легкоатлетического турнира "Zepter - Звезды шеста". Он же организовал и провел такие нашумевшие акции, как "Мисс Европа" 2006 и бенефис Анастасии Волочковой.

Ранее мы писали о том, что умер звезда фильмов "Чужой" и "Бегущий человек".

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