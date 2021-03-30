Умер известный украинский продюсер Александр Серый [ Редактировать ]
Во вторник, 30 марта, в Киеве умер известный украинский продюсер, бывший генеральный продюсер Первого канала и исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. О смерти продюсера сообщили в Facebook друзья и коллеги Александра.
На счету Александра Серого такие проекты, как Алекса, Ассоль, Женя Анишко, Кристина Коц-Готлиб, Поля Франц, Do-ping, Юля Лотоцка, Полина, Man Sound, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма.
На протяжении многих лет Александр был режиссером Международного легкоатлетического турнира "Zepter - Звезды шеста". Он же организовал и провел такие нашумевшие акции, как "Мисс Европа" 2006 и бенефис Анастасии Волочковой.
Ранее мы писали о том, что умер звезда фильмов "Чужой" и "Бегущий человек".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Актриса Ирина Безрукова впервые за долгое время высказалась о расставании со своим вторым супругом
Судебные приставы разыскивают актрису Анастасию Заворотнюк из-за долга
33-летняя американская актриса и певица Хилари Дафф в третий раз стала мамой
Украинская сольная певица Слава Каминская представила свою новую песню
После того, как были сделаны все манипуляции врачей, Кудрявцева обратилась к поклонникам