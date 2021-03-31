Коронавірус накриє Україну протягом двох тижнів - МОЗ [ Редактировать ]
Ця статистика лише початок. У МОЗі протягом найближчих двох тижнів очікують сплеску госпіталізацій ковідних хворих! Тож на цьому тлі повільні темпи щеплення - особливо болісні. І в уряді малюють вакцинні перспективи. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, до кінця червня Україна може отримати майже мільйон додаткових доз "Пфайзера".
А загалом у МОЗі планують закупити 15 мільйонів доз вакцини, це вже говорить Максим Степанов. А у квітні-травні, за існуючими контрактами, Україна має отримати майже п'ять мільйонів доз.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Це наші домовленості з ЄС щодо отримання вакцин, які нам обіцяють найближчим часом відправити в Україну. Всі ці вакцини ми маємо отримувати або по прямим контрактам або за ініціативою ковакс. В той же час, ми ж бачимо, що відбувається у світі, зриваються поставки, переносяться терміни. Але ми наполегливо працюємо із нашими партнерами.
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