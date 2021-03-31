Ця статистика лише початок. У МОЗі протягом найближчих двох тижнів очікують сплеску госпіталізацій ковідних хворих! Тож на цьому тлі повільні темпи щеплення - особливо болісні. І в уряді малюють вакцинні перспективи. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, до кінця червня Україна може отримати майже мільйон додаткових доз "Пфайзера".

А загалом у МОЗі планують закупити 15 мільйонів доз вакцини, це вже говорить Максим Степанов. А у квітні-травні, за існуючими контрактами, Україна має отримати майже п'ять мільйонів доз.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: