Чтобы в Киеве стабилизировалась ситуации с заболеваемостью коронавирусом необходимо выждать до четырех недель. Однако есть условие - соблюдение всех мер карантина. Такое заявление сделала врач-эпидемиолог, бывший заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская.

Сколько продлится локдаун в Киеве, также зависит от многих составляющих. Для того чтобы при соблюдении всех необходимых мер ситуация стабилизировалась, нужен двойной инкубационный период. Инкубационный период, мы знаем, две недели. То есть, для стабилизации нужно хотя бы три-четыре недели... При условии, что эти меры будут соблюдаться, все.

Мухарская подчеркнула, что на праздники вероятны нарушения карантина, а потому ситуация с локдауном может немного продлиться.

Мы понимаем, что именно через этот период будет у нас целый ряд праздников, Пасха, майские, поэтому это может наложиться. Если ситуация начнет стабилизироваться, и люди на праздники нарушат все эти необходимые меры, то может ситуация с карантином снова немного продлиться".

Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 7 апреля, зафиксировано 19 419 новых случаев заражения коронавирусом. Отметка близится к 20 тысячам и в скором времени может побить прошлый рекорд по количеству зараженных - 20 341 человек.

Кроме того, в Национальной академии наук Украины дали прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине. Несмотря на рост показателей эпидемической динамики, антирекорды по новым и летальным случаям, темпы распространения коронавируса снижаются.

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