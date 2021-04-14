Росія зосередила на українському кордоні 90-тисячну армію - розвідка [ Редактировать ]
Росія стягнула до українського кордону 90-тисячну армію. Такі дані на засіданні оборонного комітету Верховної Ради оприлюднив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
І, за його словами, противник, далі продовжує нарощувати сили. Тож у Міноборони не виключають провокацій з боку супротивника і навіть розгортання воєнної операції на півдні.
Військові припускають, що ворог, задля вирішення на півострові проблеми з водопостачанням, може захопити південні області України.
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