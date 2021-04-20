ВООЗ збирається взяти пандемію під контроль [ Редактировать ]
Узяти пандемію під контроль можна вже найближчими місяцями. Якщо справедливо розподілити ресурси. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус.
За його словами, в організації є інструменти, які дають змогу це зробити. Які саме - не уточнив. Водночас Гебреісус зазначив: стурбований темпами інфікування коронавірусом людей віком до 59 років.
Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ:
Так, у нас є певні засоби, які можуть допомогти взяти пандемію під контроль. Нам лише потрібно правильно їх використати. Темпи інфікування непокоять. Але це відбувається, бо люди багато контактують. Закликаю кожного до боротьби з пандемією.
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