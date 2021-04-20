Узяти пандемію під контроль можна вже найближчими місяцями. Якщо справедливо розподілити ресурси. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус.

За його словами, в організації є інструменти, які дають змогу це зробити. Які саме - не уточнив. Водночас Гебреісус зазначив: стурбований темпами інфікування коронавірусом людей віком до 59 років.

Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ: