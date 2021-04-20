Біля Авдіївки бойовики вели вогонь з мінометів [ Редактировать ]
Шість обстрілів за попередню добу зафіксовано на Донбасі. Ворог дедалі частіше застосовує важке озброєння.
Позиції поблизу Авдіївки і Південного окупанти атакували з мінометів 120 калібру, протитанкових ракетних та зенітних комплексів.
А прифронтову смугу біля Зайцевого ворог дистанційно замінував забороненими мінами ПОМ-2. Втрат серед наших захисників - немає.
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