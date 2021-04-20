Платной вакцины от коронавируса не будет: Ляшко назвал сроки и причину [ Редактировать ]
Во вторник, 20 апреля, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что платной вакцины от коронавируса в Украине в этом году не будет.
Он отметил, что сейчас в мире наблюдается дефицит вакцин - их выпускают небольшими партиями.
По его словам, в этом году платная вакцина не является целесообразной. Ляшко отметил, что проблема не в том, можно ли использовать или нет платную вакцину.
Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин.
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