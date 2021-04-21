Франція першою в Європі запускає ковід-паспорти для поїздок. Поки що такий документ пропонують в електронному вигляді, а згодом з'явиться й паперовий варіант. Щоб отримати ковід-паспорт, потрібно завантажити спеціальний застосунок.

У ньому зберігатимуться результати тестів на коронавірус, а також сертифікати про щеплення. Додаток уже встановили приблизно 15 мільйонів французів. Цього тижня програму протестують на рейсах двох перевізників. А до середини червня планують надати доступ до неї усім жителям Євросоюзу.