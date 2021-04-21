Франція запровадить COVID-19 паспорти для поїздок [ Редактировать ]
Франція першою в Європі запускає ковід-паспорти для поїздок. Поки що такий документ пропонують в електронному вигляді, а згодом з'явиться й паперовий варіант. Щоб отримати ковід-паспорт, потрібно завантажити спеціальний застосунок.
У ньому зберігатимуться результати тестів на коронавірус, а також сертифікати про щеплення. Додаток уже встановили приблизно 15 мільйонів французів. Цього тижня програму протестують на рейсах двох перевізників. А до середини червня планують надати доступ до неї усім жителям Євросоюзу.
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Поки що такий документ пропонують в електронному вигляді, а згодом з'явиться й паперовий варіант. Щоб отримати ковід-паспорт, потрібно завантажити спеціальний застосунок
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