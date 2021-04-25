Мільярд щеплень від Ковіду - саме стільки рятівних уколів від початку пандемії зробили у світі. Серед лідерів - США. Там щодня вакцинують майже по 3 мільйони людей. Не відстає Ізраїль. По дві дози сироватки вже отримали більше ніж половина людей.

Українська статистика на цьому тлі якщо не лякаюча, то дуже скромна. За два місяці від початку кампанії у нас щепили всього 1,5 відсотка населення. Це трохи більше ніж пів мільйона людей. І навіть нова партія корейської AstraZeneca, яка прибула в Україну у п'ятницю, кардинально не змінила ситуацію. Наприклад, учора сироватку вкололи тільки чотирьом із половиною тисячам українців.

При чому вакцинували настільки нерівномірно, що на Сумщині, Закарпатті та Франківщині - щепили лише 40 людей.