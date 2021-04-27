Вакцина для всіх. Німеччина готується скасувати пріоритетність імунізації, тобто запропонувати щеплення усім охочим громадянам.

Коли саме? І які свободи повернуть тим, хто погодиться вакцинуватися, розкаже Тетяна Логунова.

Щеплення для всіх, незалежно від віку, стану здоров'я чи професії. Німеччина скасовує пріоритетність вакцинації від коронавірусу. Вже з червня записатися на імунізацію зможуть усі охочі. Принаймні, це пообіцяла канцлерка Ангела Меркель після наради з Прем'єрами німецьких земель.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

До кінця травня усі люди з третьої групи отримають першу дозу вакцини. Тож із червня ми зможемо скасувати принцип пріоритетності. Це не означає, що кожен негайно отримає щеплення, але кожен зможе на нього записатися.

Зробити щеплення можна буде в сімейних лікарів або у центрах вакцинації, які працюватимуть щонайменше до осені.

Наразі Німеччина суттєво наростила темпи імунізації населення. Щодня в країні щеплення отримують в середньому 700 - 800 тисяч людей. Першу дозу препарату вже отримали 20 мільйонів німців. Шість мільйонів - вакциновані повністю.

У країні застосовують чотири вакцини: "Пфайзер", "Модерну", "Астразенеку" і нарешті надійшла перша партія одноразової "Джонсон і Джонсон". Німці готові закупити і російський "Спутнік", але лише за умови, що цей препарат сертифікує європейський регулятор.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Вирішальним для нас є питання - коли цей препарат схвалить Європейська агенція з лікарських засобів. Поки інформації для його сертифікації недостатньо. Якщо регулятор схвалить вакцину найближчим часом, є сенс її купувати. Якщо ж це відбудеться через декілька місяців, коли в нас буде достатньо інших препаратів, постане питання, який обсяг нам необхідний.

Питання, яке актуальне вже зараз, це привілеї для вакцинованих і тих, хто перехворів на коронавірус. Вони будуть, але поки незрозуміло коли. В уряді планують запровадити пом'якшення, коли вакцина буде у вільному доступі. Щоб люди, які хочуть, але поки не можуть отримати щеплення, не відчували себе людьми другого сорту. Думки німців з цього приводу розділилися.

Підтримую. Це буде мотивувати людей робити щеплення, адже всі хочуть отримати більше свободи.

Це суперечливе питання. Звісно, це добре, що вакциновані отримають привілеї. Але я вважаю, що і люди, які не хочуть робити щеплення, теж мають право на нормальне життя.

Перелік імовірних переваг вже розробили. Вакцинованих можуть звільнити від дотримання карантину після подорожей закордон чи у разі контакту з інфікованою людиною. А ще їм дозволять відвідувати магазини, перукарні та інші заклади без проходження тесту на коронавірус.