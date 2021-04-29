В Україні одужали понад 18 тисяч інфікованих на COVID-19 [ Редактировать ]
11 тисяч 627 випадків інфікування коронавірусом діагностували в Україні минулої доби. 387 людей померли. Одужали - понад 18 тисяч. Найбільше нових випадків на Харківщині, Дніпропетровщині та в Києві, - повідомили у МОЗ.
по теме
COVID-19 статистика на сьогодні така: майже 15 тисяч нових випадків інфікування. ПЛР-тестів при цьому зробили більше ніж ста п'яти тисячам українців. Одужали майже 10 тисяч. Померли 440 людей
Одужали майже 17,5 тисяч осіб. Найбільше випадків інфікувань на Полтавщині, Донеччині та у Києві. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть - країна почала поступово виходити із третьої хвилі пандемії
І свіжа коронавірусна статистика така - 14 тисяч інфікувань COVID-19 підтвердили в Україні
Минулої доби позитивний тест на коронавірус отримали майже 9 тисяч людей, одужали понад 12 тисяч, померли 367 українців
Ушпиталили дві тисячі хворих. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Полтавщині та Одещині. Щепилися проти коронавірусної інфекції напередодні понад 12 тисяч українців