В Україні зафіксували понад 11 тисяч нових інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
11 627 випадків інфікування коронавірусом діагностували в Україні минулої доби. 387 людей померли. Одужали - понад 18 тисяч. Найбільше нових випадків на Харківщині, Дніпропетровщині та в Києві, - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
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