"Коктейль" замість бензину: українські водії масово скаржаться на сурогатне пальне [ Редактировать ]
Розбавляють бензин і не платять акцизів та податків. Майже половина заправок України продає сурогатне паливо. А мінімум третину бензину, що завозять у країну, взагалі не оподатковують.
Чому так відбувається і хто на цьому заробляє?
20 мільярдів гривень щороку - саме стільки держбюджет недоотримує через незаконні оборудки на ринку палива. Експерт з питань енергетики Валентин Землянський розповідає: тіньовий сегмент паливного ринку існує в Україні з 2005 року. Спочатку нелегальний бензин продавали на так званих "парканних" заправках. Без акцизів і документів. З однієї цистерни розливали паливо різної якості. Потім з'явились більш цивільні АЗС, втім схема втечі від податків не змінилася.
Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань:
Вы завозите полуфабрикаты, которые не подпадают под налогообложение, как нефтепродукты облагаются они гораздо ниже. Потом на мини-НПЗ превращают в какого-то вида топливо - 92, 95, ДТ и отдаете на рынок. Естественно, реализация безналоговая, акциз не платится, все хорошо, все замечательно, но страдают только автолюбители.
Бодяжать бензин дуже просто: купують паливо низької якості, додають присадки збільшуючи октанове число і продають за низькою ціною. Використовуючи таке паливо водієві слід готуватися до дуже серйозного ремонту двигуна.
Заощадив на бензині - збирай гроші на капіталку, пояснює власник СТО Віталій Гребенюк. Ремонтами двигунів він займається вже понад 10 років. Каже, найчастіше мотор виходить з ладу саме через неякісне паливо
Віталій Гребенюк, власник станції технічного обслуговування:
Когда вы садитесь за автомобиль и пытаетесь его завести и он не может с первого раза завестись, начинает подтравливать - это говорит о том, что у вас из-за какого-то некачественного топлива произошла проблема в топливной системе. Или когда бывает простой вариант, когда вы заводите автомобиль и у вас на приборе загорается ошибка, означающая "чек энджин", которая говорит, что у вас есть какая-то неисправность.
Та якщо ігнорувати перші прояви несправності...
Машина получит гидроудар и это полный капитальный ремонт вашего двигателя.
Капітальний ремонт бензинового двигуна виллється у копійчину. Відновлення дизельного - задоволення взагалі не з дешевих.
Віталій Гребенюк, власник станції технічного обслуговування:
Реставрация форсунки обходится от трех с половиной тысяч гривен и выше. Стоимость новой форсунки составляет от 16 тысяч гривен. Поэтому вы попадаете на очень дорогостоящий ремонт этого автомобиля. А если из-за некачественного топлива вам приходится "капиталить" весь мотор, то он вам может обойтись и до 5 тысяч долларов и выше.
Залити неякісне паливо ви можете не тільки на неопізнаних заправках. 40 відсотків українських АЗС - заправляють "не тим" бензином. Серед них і відомі бренди.
Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань:
Якщо ви в куточку споживача знайдете згадку про те, що виробником бензину А95, Євро-5, який відповідає технічному регламенту, є якесь невідоме підприємство, або нафтобаз, знайте - це в більшості випадків є сурогатом.
Сьогодні в Україні працює близько 30 об'єктів малої нафтопереробки. За документами вони випускають розчинники, а насправді низькоякісний бензин і дизпаливо переконують експерти.
Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань:
От этого страдал не только бюджет, страдали простые потребители, от этого страдали игроки, которые работают "в светлую". Если вы уплачиваете все налоги, а налогов в стоимости бензина 40 процентов, вы не сможете конкурировать с мини-НПЗ и теневыми заправками.
Та найголовніше, присадки які додають у паливо шкідливі для здоров'я людей. Потрапляючи у повітря, кажуть медики, вони можуть провокувати онкологічні захворювання.
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