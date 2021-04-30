На Рівненщині "назріває бунт" через закриття гімназії [ Редактировать ]
На Рівненщині у маленьких селах назріває великий бунт через те, що місцеві чиновники вирішили закрити гімназію. Мовляв, навчальний заклад малокомплектний й утримувати його коштом місцевого бюджету громаді не під силу.
Яку альтернативу пропонують учням? І як налаштовані батьки? Докладніше - наші кореспонденти.
Син мій прийшов додому і каже - мам нам вже хотять школу закрити - дитина в плач, і я почала плакати.
Так жителі Тур'ї сприйняли новину про ліквідацію у селі гімназії. Батьки школярів у розпачі.
Ольга Целюх, жителька села Онишківці:
В нас так нема ні клубу, в нас нема нічого, ше б тільки от закриють школу - і нам взагалі. Ну, перспективи нема ніякої.
Цій школі уже більше шістдесяти років. Але приміщення доглянуте - нещодавно тут замінили вікна, у класах - зробили ремонт.
Оксана Дячук, директорка Тур'янської гімназії:
Багато зусиль ми з батьками з нашим педагогічним колективом приклали до цієї школи, щоб вона втрималася, щоб вона розквітла, бо це один з наших осередків, які існує на два наші села.
У гімназії працюють чотирнадцять педагогів. З першого по дев'ятий клас вони навчають більш як пів сотні учнів. Із сусіднього села Онишківців учнів довозить на уроки шкільний автобус. А шлях до Берега вдвічі довший:
Катерина Мовчан, жителька села Онишківці:
Нам незручно по такій причині - відстань з онишковець до Берега. Друге питання - дороги неякісні.
З проханням не закривати школу люди звернулися до місцевої влади. Але чиновники пояснюють: громада утримує п'ять шкіл. Й освітньої субвенції ледве вистачає на зарплати педагогам.
Валентина Нагорна, начальник відділу освіти, культури, молоді, туризму і спорту Смизької селищної ради:
Якщо взяти Турянську гімназію. Виділено на цей рік було 2 мільйони 799 тисяч 19 гривень, хоча повинно було получитися 1 мільйон 599 тисяч 675. І ось з Смизької ЗОШ один мільйон 199 тисяч 344 гривні, щоб забезпечити ну достойну оплату праці педагогів.
Та з березня цього року Кабмін заборонив перерозподіляти кошти субвенції між школами, - пояснює селищний голова. Відтак іншого шляху, як скоротити кількість освітніх закладів у громаді, немає. Бо місцевий бюджет таких витрат не потягне.
Олександр Федоров, Смизький селищний голова:
Люди вирішили, що вони сьогодні можуть бути без доріг, без світла, без всього ну інші питання знімаються. Сьогодні першочерговими на селі в них є залишити оці заклади.
Долю Тур'янської гімназії мають вирішити місцеві депутати на найближчій сесії. Та селяни кажуть: якщо місцева влада їх не почує, підуть до президента. Бо переконані: не буде школи - не буде й села!
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