З проханням не закривати школу люди звернулися до місцевої влади

На Рівненщині у маленьких селах назріває великий бунт через те, що місцеві чиновники вирішили закрити гімназію. Мовляв, навчальний заклад малокомплектний й утримувати його коштом місцевого бюджету громаді не під силу.

Яку альтернативу пропонують учням? І як налаштовані батьки? Докладніше - наші кореспонденти.

Син мій прийшов додому і каже - мам нам вже хотять школу закрити - дитина в плач, і я почала плакати.

Так жителі Тур'ї сприйняли новину про ліквідацію у селі гімназії. Батьки школярів у розпачі.

Ольга Целюх, жителька села Онишківці:

В нас так нема ні клубу, в нас нема нічого, ше б тільки от закриють школу - і нам взагалі. Ну, перспективи нема ніякої.

Цій школі уже більше шістдесяти років. Але приміщення доглянуте - нещодавно тут замінили вікна, у класах - зробили ремонт.

Оксана Дячук, директорка Тур'янської гімназії:

Багато зусиль ми з батьками з нашим педагогічним колективом приклали до цієї школи, щоб вона втрималася, щоб вона розквітла, бо це один з наших осередків, які існує на два наші села.

У гімназії працюють чотирнадцять педагогів. З першого по дев'ятий клас вони навчають більш як пів сотні учнів. Із сусіднього села Онишківців учнів довозить на уроки шкільний автобус. А шлях до Берега вдвічі довший:

Катерина Мовчан, жителька села Онишківці:

Нам незручно по такій причині - відстань з онишковець до Берега. Друге питання - дороги неякісні.

З проханням не закривати школу люди звернулися до місцевої влади. Але чиновники пояснюють: громада утримує п'ять шкіл. Й освітньої субвенції ледве вистачає на зарплати педагогам.

Валентина Нагорна, начальник відділу освіти, культури, молоді, туризму і спорту Смизької селищної ради:

Якщо взяти Турянську гімназію. Виділено на цей рік було 2 мільйони 799 тисяч 19 гривень, хоча повинно було получитися 1 мільйон 599 тисяч 675. І ось з Смизької ЗОШ один мільйон 199 тисяч 344 гривні, щоб забезпечити ну достойну оплату праці педагогів.

Та з березня цього року Кабмін заборонив перерозподіляти кошти субвенції між школами, - пояснює селищний голова. Відтак іншого шляху, як скоротити кількість освітніх закладів у громаді, немає. Бо місцевий бюджет таких витрат не потягне.

Олександр Федоров, Смизький селищний голова:

Люди вирішили, що вони сьогодні можуть бути без доріг, без світла, без всього ну інші питання знімаються. Сьогодні першочерговими на селі в них є залишити оці заклади.

Долю Тур'янської гімназії мають вирішити місцеві депутати на найближчій сесії. Та селяни кажуть: якщо місцева влада їх не почує, підуть до президента. Бо переконані: не буде школи - не буде й села!