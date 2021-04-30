У Нідерландах розквітли поля тюльпанів [ Редактировать ]
У нідерландському квітковому парку Кекенгоф буяють тюльпани. Безмежні поля неподалік Гааги перетворилися на яскраві пурпурові, жовті, малинові килими. Їх тут мільйони і сотні сортів. Не всі розпускаються одночасно, але нині саме пік цвітіння.
Королівські квітники відкриті для відвідувачів лише вісім тижнів на рік, однак цьогоріч через пандемію вони вже вдруге не дочекаються гостей. Хоча у попередні роки за цей короткий період у Кекенгоф встигали побувати до півтора мільйона туристів, головно з-за кордону.
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