Прес-секретар президента України Юлія Мендель звільняється з посади [ Редактировать ]
Прессекретарка Президента України Юлія Мендель іде з посади речниці. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Мендель залишиться в команді і буде радником з міжнародних комунікацій.
Нагадаю, журналістку призначили прессекретаркою глави держави в червні 2019 року. За цей час Мендель побувала у центрі багатьох скандалів. Варто пригадати її "українську російську" та "піжамне фото" з Главою держави. Також Мендель критикували за неприйнятну поведінку щодо журналістів - прессекретарка кілька разів намагалася фізично завадити їм поставити питання президенту.
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