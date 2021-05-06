У четвер, 6 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" політолог, директор центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів, що заважає українським президентам дотримуватись своїх обіцянок.

"У нас є залізна закономірність, яка жодного разу не давала збою. У всіх президентів України вже протягом року першого їх правління рейтинг падав у два рази приблизно. У всіх без виключення: від Кравчука до Зеленського. З чим це пов'язано? Перше - завищені очікування", - підкреслив політолог.

Він зазначив, що від президентів не варто "очікувати дива".

"Від кожного нашого президента очікують дива. "Він прийде і все порішає": будуть зарплати як у Європі, тарифи як при Радянському Союзі і все буде гаразд. Але так не виходить", - додав Володимир Фесенко.

Він зазначив: "Змінюються обставини. Вони планують одне, очікують одне, а на практиці виходить інше. Ну, наприклад, от хто планував епідемію коронавірусу по всьому світу? Ні, це обставини, які виникли. В цьому сенсі, я думаю, що президентство Зеленського - це грандіозний експеримент. Його президенство розвивається зовсім не так, як планував сам Зеленський і як очікували його виборці".