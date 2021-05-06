У четвер, 6 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" політичний та економічний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородний проаналізував два роки президентства Володимира Зеленського та розповів, з чого почалось падіння економіки в Україні.

"По-перше, ми повинні розуміти, що Зеленського обирали навіть не за програму. Багато хто обирав його як нове обличчя, тобто там питання було не в обіцянках. Було очікування, що буде по-іншому. Кожен виборець так собі думав і тому перелік тих обіцянок, які там є, він сам собі "домальовував". Хтось, навіть не дивлячись у програму, думав, що буде краще", - розповів експерт.

Також, він розповів, у чому проблема президентства Зеленського.

"Проблема Зеленського в тому, що в нього в дійсності безпрецедентна підтримка в 73%. Завищене очікування взагалі. Знаєте, "від любові до ненависті". А що стосується іншого, то по-перше, в нас парламентського-президентська республіка. Про це часто забувають, у тому числі і виборці. Не зважаючи на те, що є більшість, є депутати, з якими теж потрібно домовлятись", - зазначив Загородний.

Також він додав: "Що стосується кризи, то падіння економіки в дійсності розпочалось раніше. Воно почалось до пандемії, коли в нас було призначення ще одне - пан Гончарук... Він де-факто приблизно уявлення мав, як керується економіка, але в нашій країні так не працює. У нас виявляється ще є дисбаланс, який закладений попередньою владою".