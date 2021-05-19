"Кременчугский автомобильный завод" получил трехлетний контракт на поставку армии США большегрузных автомобилей КрАЗ 4х4. Об этом сообщает ArmyRecognition.

Американские военные также заказали транспортные средства для перевозки личного состава, бортовые грузовики, автоцистерны для воды и топлива, а также запчасти к машинам.

Соглашение с украинским предприятием заключила компания US21 - ведущий поставщик товаров, услуг и логистики Министерству обороны США, агентствам национальной безопасности и федеральным гражданским агентствам.

Несмотря на то, что никаких дополнительных подробностей нет, можно предположить, что этот несколько неожиданный контракт представляет собой желание США поддержать Украину в ее нынешнем конфликте с Россией на Донбассе.

Приобретенные машины, скорее всего, не будут использоваться армией США, а будут предоставлены союзникам или переданы ООН для осуществления миротворческих миссий.

В 2018 году "АвтоКрАЗ" поставил партию грузовиков для ООН: полноприводные бортовые и шасси КрАЗ-5233 (4х4) и шасси КрАЗ-65053 (6х4). Все грузовики с моторами мощностью 380 л.с.

Автомобили были окрашены в белый цвет, так как были направлены в помощь миротворческому контингенту ООН. Машины были отгружены в одну из стран Юго-Восточной Азии.

Напомним, что на кременчугском предприятии создали новый броневик КрАЗ Feona.