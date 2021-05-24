У Луцьку зупинилось оглядове колесо з людьми [ Редактировать ]
Інцидент, на щастя, без жертв, трапився у центральному парку Луцька. Оглядове колесо зупинилося, коли на ньому перебували люди. Рятувальники спустили з висоти - 12, серед них було шестеро дітей.
Ніхто не травмувався, повідомили в ДСНС. Подія сталася напередодні ввечері. Колесо зупинилось через вихід з ладу деталі двигуна, повідомили в адміністрації парку.
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