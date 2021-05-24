Інцидент, на щастя, без жертв, трапився у центральному парку Луцька. Оглядове колесо зупинилося, коли на ньому перебували люди. Рятувальники спустили з висоти - 12, серед них було шестеро дітей.

Ніхто не травмувався, повідомили в ДСНС. Подія сталася напередодні ввечері. Колесо зупинилось через вихід з ладу деталі двигуна, повідомили в адміністрації парку.