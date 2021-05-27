Машина сканує очі та руки, а також вимірює температуру

Роботи перевірятимуть школярів на коронавірус у Мексиці. Так у країні хочуть безпечно почати навчальний процес. За допомогою датчиків і штучного інтелекту робот за кілька секунд оцінює здоров'я людини.

Машина сканує очі та руки, а також вимірює температуру. Крім COVID-19, пристрій виявляє інші хвороби - грип і вітряну віспу.