Школярів у Мексиці на COVID-19 перевірятимуть роботи [ Редактировать ]
Роботи перевірятимуть школярів на коронавірус у Мексиці. Так у країні хочуть безпечно почати навчальний процес. За допомогою датчиків і штучного інтелекту робот за кілька секунд оцінює здоров'я людини.
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