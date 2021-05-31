Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2021 года установил курс евро на уровне 33,51 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 июня установлен на таком уровне: 33,5116 гривен за евро (+0,122 грн). При этом курс евро на 31 мая составляет 33,3896 гривен за евро.

Таким образом, курс евро вырос после падения в течение двух дней.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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