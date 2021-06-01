Харьковский стадион "Металлист", который сегодня частично принадлежит громадам, 10 июня сменит собственника. Такой вывод можно сделать из речей и.о.мэра Харькова Игоря Терехова и бизнесмена Александра Ярослаского, произнесенных перед матчем 28-го тура Второй лиги.



В частности, в пламенном спиче о «возвращении "Металлиста", Ярославский благодарил губернатора области Айну Тымчук и главу харьковского облсовета Артура Товмасяна за решение, которое депутаты только примут.



"... Перед нами стоит амбициозная задача - мы должны восстановить инфраструктуру. Первое – это наш любимый паучок (стадион "Металлист" - прим.), второе - база, третье - академия. Я хочу сказать огромное спасибо главе областной администрации Анне Тимчук, огромное спасибо главе облсовета Товмасяну Артуру.



Давайте вдохновим наших депутатов областных и городских 10 июня проголосовать за то, чтобы наша инфраструктура оказалась в одном месте, у достойного человека, которому я верю – у исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова", - сказал Ярославский.



О планах сменить собственность "Металлиста" и ,накануне мэрских выборов, передать городу Харькову часть стадиона, которая сейчас находится в совместной собственности территориальных громад области, стало известно 11 марта. Тогда с такой инициативный на сессии выступил Товмасян.



Для решения вопроса понадобилось три месяца. И без поддержки со стороны областной госадминистрации явно не обошлось, говорит политолог Виктор Таран.



"Поддержка руководства ОГА есть. Но насколько глобальна и системна эта поддержка по передаче одного стадиона пока сказать сложно. Поэтому надо будет понаблюдать, как ведёт себя фракция "Слуг народа", какими будут заявления президента. Возможно, он сделает визит в город. И тогда уже можно будет с уверенностью сказать, что кандидатура Терехов согласована с ОП", - отметил эксперт.



Впрочем, по его словам, отбирание стадиона "Металлист" у громад и передача городу - это всего лишь пиарход в пользу Терехова.



"Передача стадиона - это пиар-ход и создание информационного повода в польз Терехова, это подыгрывание ему в информационной плоскости, и это серая технология", - сказал Таран.



Как сообщалось ранее, эксперты считают, что Терехову, помимо ОГА в лице Айны Тымчук победить на выборах также помогает ЕС Порошенка.