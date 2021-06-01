Чем опасна частая зевота [ Редактировать ]
По словам врачей, частая зевота является серьезным поводом посетить медучреждение. Так, ученые заметили учащение зевоты в тех случаях, когда люди переносят инсульт. Кроме того, участившееся желание зевать может возникать как предшественник инфаркта, передает newsyou.info.
Также, отмечают неврологи, периодически возникающая зевота может говорить о нарушениях сердечно-сосудистой сферы. Нормальным считается состояние, когда человек зевает после плотного обеда, перед сном или же после него, а также в душном помещении.
Если зевота возникает вне связи с данными обстоятельствами, становится более частой - это может быть неблагоприятным для здоровья знаком. В этом случае эксперт советует оперативно посетить врача.
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