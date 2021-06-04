Победительница "Холостяка-2021" Анна Богдан, которую выбрал Михаил Заливако в финале, не призналась ему в любви и не ответила взаимностью. Однако, позже девушка сама расставила все точки над "і".

Как объяснила Анна, во время финального эпизода не все смогли услышать ее ответ, но он был.

"Миша тогда произнес: "Я люблю тебя", а я только смогла ответить: "Это взаимно". Просто я такой человек, который не может слишком быстро открыться в своих чувствах", - объяснила она.

Девушка добавила, что теперь влюбляется в своего принца все больше и больше. Однако, изначально она, оказывается, даже не думала бороться за Михаила.

"Я вовсе не хотела победить во что бы то ни стало. Для меня Миша не был каким-то призом. Это не конкурс, кто лучше или красивее. Изначально в проекте было 29 девушек, я не знала Мишу, и мне сложно было строить какие-то планы, думая, что точно должна победить. В конце концов, Миша мог бы мне просто не понравиться! Я бы не смогла заставить себя общаться с ним, целоваться", - говорит Богдан.

Девушка призналась, что самым сложным на проекте было не сказать "люблю" и не пережить конкуренцию с другими девушками, а пристальное внимание съемочной группы.

Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира. А вот американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.