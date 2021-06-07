Реформа промышленности: Зеленский пообещал изменения через 10 лет [ Редактировать ]
В понедельник, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на реформирование украинской промышленности необходимо не менее 10 лет. об этом он сказал в ходе форума "Украина 30"
Модернизация промышленности, которая не происходила в Украине до сих пор, на этот раз состоится. Мы говорим о модернизации крупной промышленности, любой, а не только ТЭС. Но не верьте тому, кто говорит, что можно реформировать согласно нашим договоренностям и европейскому опыту только за год. Нет. Переход на модернизированную промышленность произойдет в течение 10-12 лет.
Кроме того, Зеленский анонсировал принятие парламентом решений, которые предусматривают введение "зеленых" налогов для промышленности.
Парламент должен принять сложный закон, который предусматривает много разных налогов: на железную руду и тому подобное. И там есть очень важный налог - на выбросы, на углекислый газ.
В Украине, по словам президента, плохая экологическая ситуация из-за того, что предприятия не перешли на европейские нормы выбросов.
Вот все шаги, которые я считаю реформой: модернизация промышленности и большие налоги на выбросы.
Также мы писали о том, что Зеленский просит Раду принять антикоррупционную стратегию. Ранее сообщалось, что в Минюсте обнародовали фамилии кандидатов в список олигархов.
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