Крилата армія. На французькій фермі вирощують комах, які захищають помідори від шкідників. Власники переконані це найкраща альтернатива пестицидам. Як вирощують борців із паразитами, та у чому недоліки такого методу - далі в сюжеті.

Ця ферма розташована на французькому півострові Бретань, займає майже пів гектара. Аби розгледіти її мешканців, треба пильно придивитися до лапатого листя довкола. Тут розводять корисних комах, які нищать шкідників.

П'єр Ів Жестін, голова об'єднання виробників томатів:

Нині ми в одній із теплиць, де розводять клопів виду макролофус. Вони живуть на листі тютюну. За кілька тижнів комахи підростають, ми їх збираємо, розсипаємо у пластикові коробки і відправляємо фермерам, які вирощують помідори.

Крихітні комахи потім працюють замість хімікатів. Вони їдять найнебезпечнішу помідорну напасть білокрилок і попелиць. Висаджувати комах можна також на баклажани. Головне відправити в бій якомога більшу крилату армію.

Розелін Соріу, працівниця комашиної ферми:

У нас живуть близько 10 мільйонів клопів-макролофусів. А також 130 мільйонів мікро-ос і до 16 тисяч колоній інших комах.

Цю ферму заснували самі виробники томатів. Об'єдналися більше сотні фермерів. Кажуть - покупці нині більш примхливі до того, у яких умовах вирощують овочі. І надають перевагу продукції без пестицидів.

Франсуа Полікен, власник теплиці з томатами:

Попит на здорову й корисну їжу зараз надзвичайно високий. Тому ми пропонуємо органічну продукцію. Утім, мушу визнати, що це недешеве задоволення.

Томати, вирощені за допомогою корисних комах, дорожчі. Адже розводити, збирати й висаджувати їх на помідори треба вручну, утримувати й транспортувати за спеціальної температури. Але фермерів складнощі не зупиняють. У планах побудувати ще одну теплицю для комах на тисячу квадратних метрів. Також хочуть вивести новий різновид маленьких "воїнів" для боротьби зі шкідниками, що живуть на кущах полуниці.