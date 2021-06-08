Под Киевом пьяный мужчина поджег свою жену [ Редактировать ]
Житель населенного пункта Юхны Киевской области во время громкого застолья мужчина поссорился со своей женой, после чего поджег ее. К счастью, женщина выжила. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Женщина во время ссоры начала называть мужа обидными словами, после чего тот не выдержал и совершил страшное преступление, предварительно облив пострадавшую бензином.
Как выяснилось в тот вечер мужчина вместе с женой употребляли алкогольные напитки по месту жительства. Между ними возникла ссора. Не выдержав обидных слов в свой адрес, потерпевшая выгнала мужа из собственного дома. Возмущенный хозяин дома начал запугивать жену и угрожать поджогом жилища.
Отмечается, что 55-летняя женщина смогла сама погасить на себе пламя. Пострадавшая госпитализирована с термическими ожогами I-III ступеней. Против мужчины началось уголовное производство, в настоящее время ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Кроме того, горе-отец после ссоры с женой поджег ребенка заживо. По предварительной информации, мужчина поссорился с женой и на почве конфликта решил поджечь квартиру, он выгнал женщину из дома и поджег детскую кроватку.
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