В Киеве водитель жестоко расправился с утками-пешеходами (видео 18+) [ Редактировать ]
В столице водитель элитного внедорожника переехал утят, когда те переходили через дорогу вместе с мамой-уткой. Информацию о страшном инциденте публикуют различные Telegram-каналы.
Мужчина, двигаясь на автомобиле Mercedes-Benz, то ли не заметил семью уток, то ли специально решил переехать птенцов. Водители соседних автомобилей, видя приближение страшной ситуации, сигналили виновнику наезда, однако тот никак не реагировал на эти действия.
В Киеве водитель то ли не заметил с высоты своего "железного коня" переходящих дорогу утят, то ли попросту не стал останавливаться. Результат - мертвые птенцы, испорченная карма шофера и проклятия в его адрес.
Отмечается, что в результате страшного инцидента двое утят погибли под колесами многотонного внедорожника. Выжившие же птенцы подбежали к телам своих "родных".
Внимание! Видеоролик не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям
Читайте также, в центре Киева произошел милый случай. Неравнодушные водители помогли утке с утятами добраться до Днепра через оживленную дорогу, утку и ее малышей не оставили на полосе общественного транспорта - им еще помогли добраться до воды. для этого утку сопровождали почти 200 метров до Днепра.
Кроме того, в Словакии патрульные полицейские спасти шестерых утят, которые застряли в канализационном люке. За ходом спасательной операции обеспокоенно наблюдала мама-утка, после того как полицейские извлекли птенцов из колодца, утиное семейство воссоединилось.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В аварии участвовал элитный внедорожник
Жертва нападения бандитов с крыльями просто шел по улице
Хозяин пострадавшей квартиры выращивал ягоды
Патрульные экстренно прибыли на вызов на Южном мосту
Водитель намеренно совершил наезд на мирно спящее животное