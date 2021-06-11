В столице водитель элитного внедорожника переехал утят, когда те переходили через дорогу вместе с мамой-уткой. Информацию о страшном инциденте публикуют различные Telegram-каналы.

Мужчина, двигаясь на автомобиле Mercedes-Benz, то ли не заметил семью уток, то ли специально решил переехать птенцов. Водители соседних автомобилей, видя приближение страшной ситуации, сигналили виновнику наезда, однако тот никак не реагировал на эти действия.

В Киеве водитель то ли не заметил с высоты своего "железного коня" переходящих дорогу утят, то ли попросту не стал останавливаться. Результат - мертвые птенцы, испорченная карма шофера и проклятия в его адрес.

Отмечается, что в результате страшного инцидента двое утят погибли под колесами многотонного внедорожника. Выжившие же птенцы подбежали к телам своих "родных".

Внимание! Видеоролик не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям

Читайте также, в центре Киева произошел милый случай. Неравнодушные водители помогли утке с утятами добраться до Днепра через оживленную дорогу, утку и ее малышей не оставили на полосе общественного транспорта - им еще помогли добраться до воды. для этого утку сопровождали почти 200 метров до Днепра.

Кроме того, в Словакии патрульные полицейские спасти шестерых утят, которые застряли в канализационном люке. За ходом спасательной операции обеспокоенно наблюдала мама-утка, после того как полицейские извлекли птенцов из колодца, утиное семейство воссоединилось.

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