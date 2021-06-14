В понедельник, 14 июня, в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что для получения прививки в центре вакцинации от коронавируса прописка не нужна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В центрах вакцинируют людей, которые зарегистрировались на прививку через "Дія".

В центрах массовой вакцинации прививают людей, которые ранее записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или на сайте "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Приоритет отдается людям пожилого возраста.

Местные власти в городах могут распределять порядок формирования очереди на свое усмотрение.

Так, в Киеве есть также возможность записаться на прививку через медицинский портал для пациентов Helsi.me.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.

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