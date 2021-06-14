Прививка в центре вакцинации: можно ли получить без прописки [ Редактировать ]
В понедельник, 14 июня, в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что для получения прививки в центре вакцинации от коронавируса прописка не нужна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В центрах вакцинируют людей, которые зарегистрировались на прививку через "Дія".
В центрах массовой вакцинации прививают людей, которые ранее записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или на сайте "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Приоритет отдается людям пожилого возраста.
Местные власти в городах могут распределять порядок формирования очереди на свое усмотрение.
Так, в Киеве есть также возможность записаться на прививку через медицинский портал для пациентов Helsi.me.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Нинішній показник захворюваності коронавірусом в Україні відповідає критеріям ЄС - не більше 75 випадків на 100 тисяч населення
На выходных, 19-20 июня, вакцинация от коронавируса в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве не будет проводиться
В пятницу, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможный побочный эффект после вакцинации
Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині