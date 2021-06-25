Торнадо - дуже рідкісне явище для цієї частини Європи

Чехія оговтується після торнадо. Його вже назвали найпотужнішим за останні десятиліття. Жертвами стихії стали п'ятеро людей, 80 травмувалися. Смерч зруйнував десяток сіл на кордоні зі Словаччиною.

На ліквідацію наслідків негоди кинули всі підрозділи рятувальників, залучили також військових. Ольга Жидецька розкаже більше.

Сірий стовп удалині, більше схожий на дим - це і є смертоносний торнадо, що пронісся над Південною Моравією. Багато хто встиг зафільмувати вихор, який за лічені хвилини фактично зрівняв із землею чотири села вздовж кордону. Місцеві жителі з жахом розповідають - стихія насунула раптово, у одну мить довкола стемніло, а потужний вітер здійняв угору все, що було на шляху. Вихор корчував дерева, зривав дахи, зносив господарські споруди.

Павел Нетопилик, житель Микульчице:

Тут було дві кімнати - нагорі. Нічого не лишилося. Стеля упала... добре, що там хоч нікого не було.

Я навіть описати цього не можу, все було як у зоні бойових дій. Усе кружляло, літало в повітрі, у нас знесло дах.

Надзвичайники працювали цілодобово. Їм на допомогу прибули військові, а ще колеги з Австрії та Словаччини. Разом вони розбирають завали, звільняють дороги, лагодять зруйновані комунікації. Через обриви електромережі була висока загроза пожежі.

Стихія дощенту зруйнувала кількасот будинків. Під уламками знайшли п'ятьох загиблих. Ще кількасот місцевих жителів - травмувалися. У лікарнях досі залишаються 80 людей.

Половини даху немає, вікна розбиті, вода потрапила всередину. Там не можна жити. Сподіваюся, хоч дощу більше не буде. Поки підемо в будинок моєї матері.

Торнадо - дуже рідкісне явище для цієї частини Європи. Востаннє у Чехії його бачили у 2018. Та цей перевершив за силою усі, зафіксовані в місцевих метеоспостереженнях. Швидкість вітру подекуди сягала 330 кілометрів за годину.

Павел Нетопилик, житель Микульчице:

Таке бувало, що каміння здувало - коли був сильний вітер. Але щоб зруйнувати ціле село?

За повідомленням влади постраждалого регіону, рятувальники не очікують, що знайдуть ще загиблих чи поранених. Мешканці та урядники ж поки підраховують збитки. Вони можуть сягати кількох десятків мільйонів євро. Уряд Чехії вже попросив у Брюсселі про допомогу для постраждалих районів з боку Фонду солідарності ЄС.