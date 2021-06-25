Важкі міномети, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Напруження на Донбасі на спадає. За сьогодні вже сім обстрілів. Українські військові відкривають вогонь у відповідь. Найгарячіше на Приазов'ї та околицях окупованого Донецька. Більше про ситуацію на передовій - Станіслав Кухарчук.

Ось так мирно, немов діти, бійці відпочивають після важкого нічного чергування. Щоправда, міцний сон на передовій радше виключення з правил, зізнається Данило. Останні тижні ворог активізувався і обстріли відбуваються мало не щодня.

Данило Бойко, військовослужбовець Збройних сил України:

Не дають нашим хлопцям спати, постійно напружена ситуація.

З цих позицій тимчасово окупована Горлівка мов на долоні. Саме зі сторони міста і відбуваються обстріли наших опорних пунктів. Ця свіжа вирва від міни 82 калібру, явне тому підтвердження.

Загрози, як такої не було для життя і здоров'я особового складу, але наглядний доказ, що вони стріляють і ніякого перемир'я тут не існує.

Разом із обстрілами ворог проводить розвідку наших позицій з БПЛА. Безпілотники вояки хоча і збивають, але менше їх в українському небі не стає.

Микита, військовослужбовець Збройних сил України:

Найчастіше фіксують ворожий "Орлан", квадрокоптери їх літають. Вони з Китаю закупляють промислові коптери, які в агропромисловості використовують і застосовують тут для своїх цілей.

Будь, що буде, маєм, що маєм. Ти побажаєш гарних снів, скажу - навзаєм.

А ось так під гітару та перед величезною авдиторією бійці відпочивають у прифронтовому Торезі. 18-річного Віталія командир відпустив з позицій, аби хлопець зміг взяти учать у співочому конкурсі, який організувало командування 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Віталій Свистун, військовослужбовець Збройних сил України:

З дитинства сильно любив грати на гітарі, співати, колись мав свою групу.

У конкурсі вирішили взяти участь десятки військових та цивільних. Сьогодні у центрі Торезу бригада проводить відбірковий тур. Одна з головних умов - пріоритет віддається пісням українською мовою.

Даніяр Петлюк, заступник командира 10 гірсько-штурмової бригади:

Ми хотіли би показати, що це Україна, українська пісня звучить. Причому, не тільки ж військові, а цивільні - місцеві, не місцеві приймають участь.

Якщо ворог не завадить командування бригади незабаром планує провести ще три етапи конкурсу і в фіналі визначити переможців. Який приз отримають цивільні виконавці - журі тримає поки в секреті. А от військовим командири обіцяють відпустку із путівкою на море.