Во вторник утром, 6 июля, на Камчатском полуострове перестал выходить на связь самолет Ан-26, который следовал в Палану. Он выполнял пассажирский рейс. На борту находились 28 человек - 22 пассажира и шесть членов экипажа.

В то же время, крушение пока не подтверждается.

Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что пропавший на Камчатке Ан-26 перестал выходить на связь при посадке, о проблемах на борту экипаж не докладывал. Кроме того, источник допустил, что самолет мог упасть в море.

В России уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.

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