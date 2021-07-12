Коронавирус в Украине: в трех областях ни одного случая [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки выявили 174 новых случаев коронавируса, традиционное уменьшение на выходных. Скончались семь человек. Об этом сообщает Минздрав Украины.
За сутки 11 июля 2021 года в Украине зафиксировано 174 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировали - 266 человек;
- летальные случаи - 7;
- выздоровели - 236 человек;
- протестировано: методом ПЦР - 9606 человек, методом ИФА - 1714 человек, экспресс-тестами - 5 365 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 241 217 человек;
- выздоровели - 2 177 529 человек;
- летальных исходов - 52 604;
- проведено ПЦР-тестов - 11 042 753.
На фоне общего сокращения количество проведенных тестов, за сутки не выявили ни одного нового заражения в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 63 случая;
- Винницкая область - 7 случаев;
- Волынская область - 1 случай;
- Днепропетровская область - 24 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Житомирская область - 5 случаев;
- Запорожская область - 3 случая;
- Киевская область - 13 случаев;
- Кировоградская область - 2 случая;
- Луганская область - 1 случай;
- Львовская область - 4 случая;
- Николаевская область - 7 случаев;
- Одесская область - 10 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ривненская область - 1 случай;
- Сумская область - 5 случаев;
- Тернопольская область - 6 случаев;
- Харьковская область - 9 случаев;
- Херсонская область - 4 случая;
- Хмельницкая область - 2 случая;
- Черкасская область - 3 случая;
- Черновицкая область - 2 случая.
Напомним, что от коронавируса полностью привился 1 млн украинцев.
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