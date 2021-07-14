Цю посаду він обіймав сім років

Очільник МВС Арсен Аваков написав заяву про відставку. Міністр подякував усім правоохоронцям за роки співпраці. Відставка Авакова для багатьох стала несподіванкою. Цю посаду він обіймав сім років.

Працював у команді чотирьох прем'єрів. Президент Володимир Зеленський вже запропонував на посаду очільника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, депутата від партії "Слуга народу" і його кандидатуру обговорили на засіданні фракції.

За звільнення Авакова голосуватимуть завтра, а за нового міністра - у п'ятницю.