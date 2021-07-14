Верховна Рада голосуватиме за звільнення Авакова у четвер [ Редактировать ]
Очільник МВС Арсен Аваков написав заяву про відставку. Міністр подякував усім правоохоронцям за роки співпраці. Відставка Авакова для багатьох стала несподіванкою. Цю посаду він обіймав сім років.
Працював у команді чотирьох прем'єрів. Президент Володимир Зеленський вже запропонував на посаду очільника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, депутата від партії "Слуга народу" і його кандидатуру обговорили на засіданні фракції.
За звільнення Авакова голосуватимуть завтра, а за нового міністра - у п'ятницю.
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