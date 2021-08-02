США не планують вводити жорсткі карантинні обмеження [ Редактировать ]
США не планують повертатися до локдауну, попри поширення штаму "Дельта". Таке заявив головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучі. Він визнав, що в країні і досі не вакциновані 100 мільйонів, тож слід чекати на погіршення епідеміологічної ситуації в найближчі місяці.
Водночас кількість американців, які вже отримали щеплення - достатня, аби запобігти повторенню ситуації, що була минулої зими. Днями науковці заявили, що штам Ковіду "Дельта" може поширюватися і серед повністю вакцинованих людей.
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