США не планують повертатися до локдауну, попри поширення штаму "Дельта". Таке заявив головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучі. Він визнав, що в країні і досі не вакциновані 100 мільйонів, тож слід чекати на погіршення епідеміологічної ситуації в найближчі місяці.

Водночас кількість американців, які вже отримали щеплення - достатня, аби запобігти повторенню ситуації, що була минулої зими. Днями науковці заявили, що штам Ковіду "Дельта" може поширюватися і серед повністю вакцинованих людей.