COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
1052 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Померли 25 пацієнтів, більше півтисячі одужали.
Найбільше інфікувань У Києві, а також Одеській та Запорізькій областях, - зазначили в МОЗ.
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