Зеленський та Меркель обговорять "Північний потік 2" [ Редактировать ]
А вже за два тижні 22 серпня президент зустрінеться в Києві з Ангелою Меркель. Говоритимуть про безпеку та двосторонні відносини. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.
А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що на порядку денному буде і газове питання. Як відомо, вже за кілька тижнів на газопроводі "Північний потік-2" мають завершитися будівельні роботи.
Газогін постачатиме паливо з Росії до ЄС в обхід України.
Раніше депутати Європарламента виступили проти домовленостей США та Німеччини щодо цього проєкту. І нагадали: "Північний потік-2" загрожує енергобезпеці України та всієї Європи.
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Усе може статися вже сьогодні. Після зустрічі Меркель і Байдена урядовці та експерти обох країн взялися скласти угоду між Вашингтоном і Берліном щодо добудови "Північного потоку" і мінімізації її наслідків