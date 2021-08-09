За два тижні 22 серпня президент зустрінеться в Києві з Ангелою Меркель

А вже за два тижні 22 серпня президент зустрінеться в Києві з Ангелою Меркель. Говоритимуть про безпеку та двосторонні відносини. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що на порядку денному буде і газове питання. Як відомо, вже за кілька тижнів на газопроводі "Північний потік-2" мають завершитися будівельні роботи.

Газогін постачатиме паливо з Росії до ЄС в обхід України.

Раніше депутати Європарламента виступили проти домовленостей США та Німеччини щодо цього проєкту. І нагадали: "Північний потік-2" загрожує енергобезпеці України та всієї Європи.