В результате аварии есть погибшие и пострадавшие/ фото: haz.de

В немецком городе Лангенхаген, который находится в федеральной земле Нижняя Саксония, грузовик протаранил пассажирский автобус. В результате столкновения есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает издание Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Жуткая авария случилась вечером. По предварительным данным, многотонная машина, в связи с неисправностью светофора, на скорости врезалась в переполненный пассажирами автобус. Вследствие происшествия погиб один человек еще 19 получили травмы различной тяжести.

Отмечается, что в ходе ДТП увечья получили также водители обоих транспортных средств, а среди травмированных пассажиров автобуса находятся 4 детей (один маленький пациент находится в тяжелом состоянии). В настоящее время все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Beim Zusammenprall eines Lkw mit einem Linienbus in Langenhagen (Hannover) ist eine Person getötet und 19 weitere teils schwer verletzt worden. Die Unfallursache sei noch unklar, sagte die Polizeisprecherin. Mehr dazu: https://t.co/laPKtg5Juv pic.twitter.com/udocUYOUfL — NDR Niedersachsen (@NDRnds) August 9, 2021

Читайте также, на западе Польши пассажирский поезд на железнодорожном переезде столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. В результате аварии пострадали восемь человек, сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, однако грузовик все равно выехал на железнодорожные пути.

Кроме того, в Одесской области на трассе Киев-Одесса рейсовый автобус сообщением "Киев-Кишинев" столкнулся с грузовиком. В результате аварии один человек погиб, еще шестеро, в том числе 13-летний ребенок, пострадали, с травмами разной степени тяжести их госпитализировали.

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