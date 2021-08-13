Lanzante представила суперкар McLaren P1 HDK (фото) [ Редактировать ]
Источник: Lanzante
Компания Lanzante представила новый суперкар McLaren P1 HDK, созданный совместно с O’Gara Coach для владельца дилерских центров McLaren в США Тома О’Гары. Об этом сообщается на ее сайте.
McLaren P1 HDK построен на базе McLaren P1, которая получила новые углепластиковые кузовные панели в стилистике пакета High Downforce Kit для оригинального McLaren F1.
Автомобиль, окрашенный в зеленый металлик, получил серые колесные диски в стилистике гоночных McLaren F1 GTR.
Интерьер P1 HDK отделан коричневой алькантарой и неокрашенным углепластиком, а логотипы McLaren на кузове и в салоне выполнены из золота.
Это второй McLaren P1 HDK, сделанный Lanzante, первый из которых был недавно представлен на Фестивале скорости в Гудвуде и отдает дань уважения знаменитому суперкару McLaren F1 018.
Напомним, что американская компания Lanzante занимается сервисом суперкаров и их доработками. В 1995 году специалисты компании обслуживали гоночный McLaren F1 GTR, который выиграл марафон "24 часа Ле-Мана".
Напомним, что McLaren выпустил кабриолет 765LT Spider.
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