Компания Lanzante представила новый суперкар McLaren P1 HDK, созданный совместно с O’Gara Coach для владельца дилерских центров McLaren в США Тома О’Гары. Об этом сообщается на ее сайте.

McLaren P1 HDK построен на базе McLaren P1, которая получила новые углепластиковые кузовные панели в стилистике пакета High Downforce Kit для оригинального McLaren F1.

Автомобиль, окрашенный в зеленый металлик, получил серые колесные диски в стилистике гоночных McLaren F1 GTR.

Интерьер P1 HDK отделан коричневой алькантарой и неокрашенным углепластиком, а логотипы McLaren на кузове и в салоне выполнены из золота.

Это второй McLaren P1 HDK, сделанный Lanzante, первый из которых был недавно представлен на Фестивале скорости в Гудвуде и отдает дань уважения знаменитому суперкару McLaren F1 018.

Напомним, что американская компания Lanzante занимается сервисом суперкаров и их доработками. В 1995 году специалисты компании обслуживали гоночный McLaren F1 GTR, который выиграл марафон "24 часа Ле-Мана".

Напомним, что McLaren выпустил кабриолет 765LT Spider.