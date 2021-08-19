Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету міністрів розробити мораторій на рекламу ліків і медпрепаратів. Відповідне рішення РНБО оприлюднили в середу на сайті глави держави.

Згідно з ним Кабмін повинен ввести до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики і лікування та реабілітації. На телебаченні і радіо, а також у засобах масової інформації.