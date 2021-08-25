В городе Умань, который находится в Черкасской области, гражданин Государства Израиль, во время конфликта с местным жителем взял оружие и устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в регионе.

Правоохранители, прибыв на место происшествия, увидели травмированного мужчину-местного жителя, который рассказал о конфликте с израильтянином.

В результате происшествия был травмирован 38-летний уманчанин. Мужчину госпитализировали в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что сотрудники полиции осмотрели место инцидента, опросили очевидцев, а также им быстро удалось установить личность стрелка. Известно, что по факту хулиганства было открыто уголовное производство. Фигуранту грозит наказание до 7 лет тюремного заключения.

Читайте также, в городе Мерефа, который находится в Харьковской области, в одном из заведений общественного питания произошел конфликт со стрельбой. Один из мужчин начал конфликтовать с посетителями в кафе, в результате которого применил оружие, переделанное на огнестрельное.

Кроме того, в Николаеве возле одного из магазинов на проспекте Мира произошла массовая драка со стрельбой. В результате шесть человек были задержаны. С места происшествия полицейские доставили в участок шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.