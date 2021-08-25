Компания Pfizer может создать вакцину от нового штамма коронавируса в течение 95 дней после его выявления. Ученые производителя постоянно изучают эффективность препаратов против новых вариантов инфекции.

По словам гендиректора компании Альберта Бурла, Pfizer наладил процесс производства вакцины от коронавируса при выявлении новых штаммов. Ученые компании постоянно отслеживают эффективность существующих препаратов против новых вариантов COVID-19.

"В течение 95 дней, начиная с того дня, как мы выявим штамм, вызывающий беспокойство, мы сможем создать вакцину специально против него", - сказал Бурла.

Он уточнил, что на сегодняшний день компания не выявила ни одного штамма, который способен обойти защиту нынешней вакцины Pfizer.

Читайте также, исследователи Оксфородського университета пришли к выводу, что эффективность вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech снижается быстрее, чем вакцины AstraZeneca. Примерно через четыре-пять месяцев после полной вакцинации любой из вакцин предлагаемая защита является относительно одинаковой.

Кроме того, Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока. Эксперты Минздрава проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.