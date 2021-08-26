Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о подготовке к новой волне коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По его словам, всего за две недели число обнаруженных случаев коронавируса штамма "Дельта" в Украине выросло в 3,5 раза.

Еще 5 августа в Украине было 147 случаев штамма "Дельта", а уже 20 августа - 520.

Также он отметил, что в течение лета в Украине определили и подготовили 256 больниц, оказывающих специализированную помощь при COVID-19. Мощность насчитывает почти 39 тысяч койко-мест, из них 96% обеспечены кислородом.

Кроме того, в областях закупили и получили 14 790 кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов.

Также Украина получила от Польши гуманитарную помощь: кислородные концентраторы, кардиомониторы, пульсоксиметры, медицинские перчатки, хирургические маски и т.п.

Есть запас тестов на более 2 млн исследований и 2,3 млн экспресс-тестов на определение антигена. В сентябре ожидается поставка реагентов для проведения 4 миллионов ПЦР исследований и 2 млн быстрых тестов.

В Минздраве обещают, что до конца года диагностировать Дельту методом ПЦР смогут на уровне областей и на национальном уровне.

Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной Дельта-штаммом коронавируса. Но помните, что обычные профилактические мероприятия (ношение масок, мытье рук, использование антисептиков, соблюдение физической дистанции) смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования COVID-19, а вакцинация – обезопасит от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID-19.

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